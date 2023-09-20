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Güncel
AA 20.09.2023 14:33

Sivas'ta göletlere 860 bin sazan yavrusu bırakıldı

Sivas'ta göl ve göletlere 860 bin sazan yavrusu salındığı bildirildi.

Sivas'ta göletlere 860 bin sazan yavrusu bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı balıklandırma amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Sivas'taki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

Bu kapsamda Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 860 bin sazan balığı yavrusu, il merkezi, Hafik, İmranlı, Kangal, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde bulunan 20 göl ve gölete bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesinin, göl ekosisteminin canlı tutulmasının ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesinin hedeflendiğini belirtti.

Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların Sivas'ta devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını balıkçılarımız ve halkımızdan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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