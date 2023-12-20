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Güncel
AA 20.12.2023 10:21

Sivas'ta Filistin yararına kermes düzenlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde geliri Filistin'e bağışlanmak üzere yöresel yemek ve giyecek kermesi düzenlendi.

Sivas'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
[Fotograf: AA]

Belediye düğün salonundaki kermeste, Kur'an kursu alan kadınların evlerinde hazırladığı yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Hafik İlçe Müftülüğü kermes koordinatörü Metin Pek, "Biz Filistin'i düşünerek, zulme karşı durarak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Hepimiz Filistin'in yanındayız. İnşallah İsrail'in yaptığı bu vahşet bir an evvel durur." dedi.

Kermese destek veren Türkan Kurugöl ise "Kur'an kursuna gidiyorum. Müftü ile görüşerek bu kermesin yapılması konusunda onay aldık. Herkes bir şeyler yapıyor. Topladığımız yardımları Gazze'ye göndereceğiz. İnşallah Rabbim ellerine ulaştırır." ifadelerini kullandı.

Kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistin'e ulaştırılacak.

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