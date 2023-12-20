Karabük'te trafik kazasında ağır yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Karabük-Yenice kara yolu Gökbel mevkisinde, 14 Kasım'daki trafik kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Semih Cansız, tedavi gördüğü hastanede 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Karabük'ten Yenice ilçesine giden Semih Cansız yönetimindeki otomobil Gökbel mevkisinde arızalanmış, otomobilinden inen Cansız'a aynı istikamette ilerleyen M.A. idaresindeki otomobil çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.