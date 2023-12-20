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Güncel
AA 20.12.2023 10:15

Bursa'da muhtar tarlasında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan muhtarın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da muhtar tarlasında ölü bulundu
[TRT Haber (arşiv)]

İlçeye bağlı, kırsal Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasına çalışmaya gitti.

Memiş'in uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde Memiş'i hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Memiş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan Memiş'in cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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