Bursa'da muhtar tarlasında ölü bulundu

İlçeye bağlı, kırsal Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasına çalışmaya gitti.

Memiş'in uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde Memiş'i hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Memiş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan Memiş'in cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.