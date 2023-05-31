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Güncel
İHA 31.05.2023 09:36

Sivas’ta fetih coşkusu

İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta program gerçekleştirildi. Ülkü İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda “Fetih” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sivas’ta fetih coşkusu

Sivas’ta, İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ülkü İmam Hatip Ortaokulu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Uysal ve Resul Çatal, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Sivas’ta fetih coşkusu




Okul Müdürü Bülent Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu. Daha sonra öğrenciler “Fetih” adlı tiyatro oyununu sahnelendi. Program okul korosunun seslendirdiği marşlarla sona erdi.

Programın ardından Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalardan oluşan karma resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.

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