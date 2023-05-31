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Güncel
İHA 31.05.2023 09:28

Adana polisinin 'şok uygulamaları'nda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Polisin 5 ay boyunca yaptığı 'şok uygulamalarda' bin 246 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 749 şüpheli yakalandı.

Adana polisinin 'şok uygulamaları'nda ruhsatsız silahlar ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada “şok uygulama” yapmaya devam ediyor. Ara sokaklar ve parklarda da devriye görevi icra eden polis, vatandaşının güvenini ve huzurunu sağlıyor.

2023 yılının ilk 5 ayında yapılan uygulamalarda, bin 246 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet ruhsatsız av tüfeği, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 570 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Polis bu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 749 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.

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