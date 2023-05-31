Adana polisinin 'şok uygulamaları'nda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada “şok uygulama” yapmaya devam ediyor. Ara sokaklar ve parklarda da devriye görevi icra eden polis, vatandaşının güvenini ve huzurunu sağlıyor.

2023 yılının ilk 5 ayında yapılan uygulamalarda, bin 246 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet ruhsatsız av tüfeği, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 570 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Polis bu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 749 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.