Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ali Yapar idaresindeki 58 ACD 155 plakalı traktör, Sivas-Ankara kara yolu Hayranlı köyü yakınlarında devrildi.
Sürücü ile traktörde bulunan Ramazan ve Yusuf Yapar, yaralandı.
Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Yapar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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