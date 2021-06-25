Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ mevkisinde bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44), 8. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Hoseiny, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hoseiny'in cenazesi, aynı hastanenin morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sivas
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