Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, şehidin ailesi, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.