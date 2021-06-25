Afganistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak İran'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Ayed Muhammed Mousa, ailesiyle daha iyi şartlarda yaşamak için 2017 yılında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye karar verdi.

İran'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan aileden yalnız Mousa ülkeye giriş yaptı. Anne ve babasını doğduğu topraklarda bırakmak zorunda kalan Ayed Muhammed, Edirne'den Yunanistan'a geçmek isterken sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Ayed Muhammed için Avrupa hayalleri Edirne'de son bulsa da kendisi için yeni bir sayfa açıldı, yeni umutlar yeşermeye başladı.

Refakatsiz Çocuklar Yönergesi uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Mousa, çocuk evleri sitesine yerleştirildi.

Edirne'deki ilk yılını Türkçe kursuna giderek geçiren Muhammed, ertesi yıl 11. sınıf öğrencisi olarak 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Türkiye'deki eğitim hayatına başladı ve devamında okulunu birincilikle tamamladı. Ardından üniversite sınavına giren Ayed Muhammed Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazandı.

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle bölümünün ilk yılını başarıyla tamamlayan Ayed Muhammed, seneye tekrar gireceği sınavla "tıbbiyeli" olmak istiyor.

Ayed Muhammed, AA muhabirine, 2017'de hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Türkiye'de ilk olarak Türkçe kursuna gittiğini, kursla birlikte hayatının da yavaş yavaş değişmeye başladığını aktaran Muhammed, lise eğitimini de başarıyla tamamladığını söyledi.

Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed, Müslüman bir ülkede hayallerini gerçekleştirmeye başlamanın sevincini yaşadığını aktardı.

"Bu güzel ve misafirperver insanlara hizmet etmek istiyorum"

"Edirne'de iyi ki yakalanmışım. Çünkü burada bunu anladım ki Müslüman bir ülkede de hayallerime ulaşabiliyormuşum." diyen Ayed Muhammed, şöyle devam etti:

"En büyük hayalim doktor olmaktı. Aldığım güzel eğitim ve öğretmenlerimin desteğiyle liseyi birinci olarak bitirdim. Üniversite sınavında hemşirelik bölümünü kazandım. Ama hayalimden vazgeçmedim, önümüzdeki sene bir kez daha sınava gireceğim. Burada bana verilen imkanlardan dolayı kendimi Türkiye'ye borçlu hissediyorum, doktor olunca ben de hizmet ederek bu borcumu ödeyeceğim. Her zaman benim yanımda oldular, bana sahip çıktılar."

"Kimse nerede doğacağını seçemiyor"

Ayed Muhammed bir zamanlar endişeli şekilde geldiği Edirne'de artık kendi memleketi gibi gezip dolaştığını, kitap okuyup, sosyal aktivitelere katıldığını anlattı.

Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Ayed Muhammed, "Kimse nerede doğacağını seçemiyor. Ama ben seçebilecek olsaydım Türk vatandaşı olmayı seçerdim. Şu anda en büyük hayalim de o. Türk vatandaşı olmak ve doktor olduktan sonra bu ülkeye hizmet etmek ve ailemi de yanıma alabilmek. Evden çıkarken hayalimiz Avrupa'da yaşamaktı. Allah böyle nasip etti ve en güzeli, doğrusu bu oldu." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş de Türkiye'ye geldiğinde tek kelime Türkçe bilmeyen Ayed Muhammed'in dil öğrenerek liseden birincilikle mezun olduğunu ifade etti.

Ayed Muhammed'e eğitim için gerekli tüm desteklerin verildiğine işaret eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Onun başarısından biz de gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de kalmak, Türk vatandaşı olmak istediğini belirtiyor. Böyle bir gence sahip olduğumuz için mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Derya Yanık olmak üzere bizlere bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz."