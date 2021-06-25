Derecik ilçesinde 4 Mayıs 2019'da PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın (28) eşi Tuba Erdoğan, eşinin adının memleketlerinde yaşatılması için kendi imkanlarıyla Cumhuriyet Ortaokuluna kütüphane yaptırdı.

Şehit Mehmet Erdoğan'ın adının verildiği ve fotoğraflarının bulunduğu kütüphanedeki 3 bin kitap, hem Tuba Erdoğan'ın çabaları hem de çeşitli Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sosyal medyadan destek olmak isteyenlerin katkılarıyla alındı.

Tuba Erdoğan, AA muhabirine, eşinin şehit olduktan sonra isminin yaşatılması için bir şeyler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bir süre düşündükten sonra aklına kütüphane fikrinin geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kütüphane yaptırmaya karar verdim. 'İmamoğlu ilçesinde hangi okulumuzda kütüphane yok' diye araştırdım. Cumhuriyet Ortaokulunda olmadığını belirledik ve buraya yaptırmaya karar verdik. Mobilyalarını yaptırdık, kitaplar için sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Bizler kitap aldık, halkımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap gönderdi ve kütüphaneyi oluşturduk. Yaklaşık 3 bin kitap var. Şiir, roman, hikaye ve dini kitaplar gibi birçok konuda kitap mevcut. Bu kütüphanemizden İmamoğlu halkının da faydalanmasını istiyoruz. Bunun için de girişimlerde bulunduk.Bu kütüphanemizle Mehmet'imin adının yaşamasını, nice güzel gençlerimizin yetişmesini ve gençlerimizin şehitlerimize olan duyarlıklarının artmasını diliyorum."

"Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler"

Vatan ve bayrak için bir yerlerde canından, ailesinden vazgeçen şehitlerin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Başta eşim Mehmet olmak üzere bütün şehitlerimiz unutulmasın çünkü şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizler unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Öğrenciler, okullarında kütüphane açılmasından memnun

Okul öğrencilerinden Büşra Keser, kütüphanenin yeni açıldığını belirterek, "Arkadaşlarımızla zaman zaman gelip kitap okuyoruz. Ders aralarında teneffüs aralarında da kütüphaneye geliyoruz. Arkadaşlarımızla kitap okuyoruz. Buradan kitap alıp eve götürüyoruz, evde okuyoruz. Okul çıkışında ve bazı hafta sonlarında da vaktimizi burada geçiriyoruz. Hem güzel vakit geçirmiş hem de kitap okumuş oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Umut Erimtek de boş zamanlarda kütüphanede kitap okuduklarını anlatarak, "Dersler bittiğinde bir saatimizi burada geçiriyoruz. Hikaye okuyarak kendimizi geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.