Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta bin 30 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi, bin 30 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.
Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.
İl genelinde yaklaşık bin 30 köy ve mahalle yolu araç ulaşımına kapandı.
Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve arabalarını kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti. İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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