Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.

Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

İl genelinde yaklaşık bin 30 köy ve mahalle yolu araç ulaşımına kapandı.

Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve arabalarını kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti. İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.