Tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslıların gönül zenginliğiyle toplanan unları Kilis'e gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Beşir Derneğini tebrik eden Ayhan, "Beşir Derneği'nin sadece Türkiye sınırlarında değil, gönül coğrafyasında eli ve ayağı var, izi var. İnsanlığın yarasına merhum olmak için gayret gösteriyorlar." dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmanın anlamlı olduğunu belirten Ayhan, "Hayra vesilen olan da hayır yapan kadar bundan istifade eder. Bu bizim özümüzdür. Sivas'ın en önemli özelliği erdemli bir şehirdir. Erdemli şehir, paylaşmayı bilen, yardımlaşma ve dayanışma duygusu yüksek olan şehir demektir. Fedakarlıktır, gayrettir ve azimdir ve kendi görevlerinin yanında bu tür faaliyetlerle de hayra vesile olmaktır. Toplumsal yapı diriyse, güçlüyse devletimiz de güçlüdür." diye konuştu.

Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Süha Yılmaz ise hayırseverlerin desteğiyle toplanan 24 ton unun Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için ekmek yapılmak üzere derneklerinin Kilis'teki fırınına gönderileceğini ifade etti.

Yılmaz, Kilis, Azez ve Cerablus'ta faaliyet gösteren paylaşım noktaları fırın ve aşevleri ile Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yardım tırı Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.