İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, büro personeli, tekniker ve destek personeli olarak görevlendirilecek sözleşmeli alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ilanını başvurular e devlet üzerinden yapılacak.

Başvurular, 24 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS’ye girmiş olmak.

3. Her unvan için Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen puan türünde asgari KPSS puanını almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (04 Mart 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2022 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen diğer şartları taşımak.