Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 85 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 85 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Ayrıca, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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