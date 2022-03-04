Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 85 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Ayrıca, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.