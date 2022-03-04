Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de arananlara operasyon
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde operasyon düzenldi.
Yapılan çalışmalarda yakalanan 93 şüpheliden 12'si tutuklandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 64 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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