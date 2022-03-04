Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Övündük Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Cuma ile 80 yaşındaki Emine Barna çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.
Yaşlı çifti evde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Barna çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Gaziantep Soba Zehirlemesi
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