Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop Dağı'nda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergâhta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yüksek kesimler için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu bölge genelinde aralıklı kar yağışı etkili olurken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

ölge Müdürlüğünce yapılan uyarılarda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunuldu.