Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 69 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA/Arşiv]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 69 ev karantinaya alındı.
Haftalık vaka sayısı 100 binde 664,56'ya ulaşan Adıyaman'da koronavirüs tedbileri kapsamında karantina uygulamaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 69 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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