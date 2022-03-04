Haftalık vaka sayısı 100 binde 664,56'ya ulaşan Adıyaman'da koronavirüs tedbileri kapsamında karantina uygulamaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 69 ev karantinaya alındı.