Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 3 iş yeri ve bir evde arama yaptı.

Aramalarda 8 litre sahte alkol ve 6 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.