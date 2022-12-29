İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler, uygulamada üst araması ve araçlarda arama yaptı, Genel Bilgi Sistemi (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

Şüpheli E.B, A.M, İ.K ve E.V'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada silah ve uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden A.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.