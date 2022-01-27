Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 696 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta kar yağışının ardından 696 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 696 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.
Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Bu arada Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 89 yaşındaki Hakkı Varlı, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.
Yolun kardan kapanması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Özel İdare'ye bilgi verdi.
İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Varlı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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