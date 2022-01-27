Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı yaşamı ve geçim kaynaklarını olumsuz etkiledi.

Amasya’da da kar yağışlarının artmasıyla binlerce dönüm seranın çatısı çöktü.

Büyük şok yaşayan çiftiler, zararlarının artmaması için tedbir alıp ayakta kalan seraları örten naylonları kesmek zorunda kaldı.

Hasar tespit çalışması başlatıldı

Sadece seraların metal direkleri ve naylonları ziyan olmadı. Büyük umutlarla dikilen ürünler de zarar gördü.

Kara kara düşünen üreticiler çare ararken Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de hasar tespit çalışması başlattı.

Büyük çapta maddi kaybın yaşandığı kentte 5 bin dönüm seranın yüzde 80’i yıkıldı.

Yöre çiftçilerinden Hicabi Bağçuvan, çöken seraların enkazının kaldırılmasına köylülerin gücünün yetmeyeceğine işaret ederek yetkililerden destek istediklerini söyledi.

