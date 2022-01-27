Mencilis Mağarası Sokak'ta ilerleyen N.Ö. (27) yönetimindeki 34 CCR 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.S.K (32) yönetimindeki 34 BKJ 565 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Askeriye Lojmanları yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.