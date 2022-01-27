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Bu arada Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 89 yaşındaki Hakkı Varlı, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.

Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 696 köy yolu ulaşıma kapandı.

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