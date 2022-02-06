Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 46 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Sivas'ta 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 46 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Sivas
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