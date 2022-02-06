Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 46 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.