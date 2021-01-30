Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta 438 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 438 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
438 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Bir çok araç yolda kaldı. Karıp kara saplanan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Yaşlıların Covid-19 aşılamasında görevli bir ambulansta kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yağış
Sıradaki Haber
Gala Gölü Milli Parkı'nda avlanan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz