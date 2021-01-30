Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı: 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekiplerin, 2 otomobilde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 124 sikke, 5 obje ile polis yeleği ele geçirildi.
Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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