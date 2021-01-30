Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Mallı ve Bakasetas'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.
Etiketler: Trabzonspor
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