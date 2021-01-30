İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Eve baskın yapan ekipler, 500 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.