Az Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.11.2023 18:10

Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi

Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu desteği sağlandı.

Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında Yıldızeli ilçesinde arpa tohumu dağıtıldı.

Düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi kapsamında, Yıldızeli ilçesinde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzasında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynakların ve tarım arazilerinin tam kapasite kullanılması amacıyla çeşitli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Yıldızeli ilçesi Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2021 yılında faaliyetlere başlanıldığını aktaran Yıldız, "Proje kapsamında 112 üreticiye yüzde 100 hibeli 87 ton arpa tohumu dağıtıldı. 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında hayvan dağıtımı yapılacak ve nadas alanlarının daraltılması için 2 ton nohut tohumu dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Niğde'de 90 litre kaçak içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:06
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü
19:02
Azerbaycan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı
18:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
18:24
Mısır Sağlık Bakanı, Gazze'ye sağladığı tıbbi destek için Türkiye'ye teşekkür etti
18:14
Gazze Hastaneler Genel Müdürü: İsrail Şifa Hastanesi'ndeki hasta ve çocukları zorla çıkardı
18:12
Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi
Ankara'da gün batımı
Ankara'da gün batımı
FOTO FOKUS
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
Kapadokya'da kadınlara balon pilotu olmak için eğitim veriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ