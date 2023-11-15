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Güncel
İHA 15.11.2023 17:46

Yozgat’ta alternatif yollarla şehir trafiği rahatlayacak

Yozgat Belediyesi, kent merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat’ta alternatif yollarla şehir trafiği rahatlayacak

Kentte alt yapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, tamamlanan yollarda asfalt, kaldırım, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarına da devam ediyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada, “Yukarı Çatak, Yukarı Nohutlu ve Karatepe Mahallelerinden geçen ve Şehir Hastanesi yoluyla birleşen Yurt Caddesi'ndeki genişletme çalışmalarını tamamladık.14 metreye genişlettiğimizin yolun kaldırımı, peyzajı, asfaltı ve modern ışıklandırmalarını tamamladık. Özellikle Şehir Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlarımız, merkeze girmeden rahat bir şekilde bu yolu kullanarak hastaneye ulaşabilecek. Bu da şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacaktır” dedi.

Köse, Yozgat Otobüs Terminali'nden başlayan Millet Bahçesi yolunda çift yönlü olarak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını belirterek ışıklandırmaların yapılacağını da söyledi.

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