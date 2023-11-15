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Güncel
İHA 15.11.2023 17:28

Yalova’da huzur ve güvenliği bozan şahıslara yönelik operasyon: 4 gözaltı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silah ve uyuşturucu suçlarından çeşitli asayiş olaylarına karışarak ilçenin huzur ve güvenliğini tehdit eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. 3 tabanca ve uyuşturucuların ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da huzur ve güvenliği bozan şahıslara yönelik operasyon: 4 gözaltı

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucu ticareti suçları çerçevesinde Çınarcık ilçesinde operasyon düzenledi.

İlçede asayişe müessir olaylara karışan, ilçenin huzur ve güvenliğini tehdit eden şahıslara yönelik projeli çalışmada 5 ikamet ve 2 iş yerinde aramalar yapıldı.

Aramalarda 3 tabanca, şarjörleri ve buna ait mermilerin yanı sıra 800 gram Hint keneviri, saksılarda 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili V.K., A.A., S.B. ve G.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. 

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