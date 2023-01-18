Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışma projesinde ikinci etabın da yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını söyledi.

İlk etapta döşenen 14 kilometrelik hatla sulama yapılan bir alandan bağlantıyla suyu kente taşıdıklarını anlatan Bilgin, 50 kilometrelik hattın tamamının bitirilmesiyle barajdan direkt suyu alacaklarını kaydetti.

Bilgin, "Şu anda mevsim şartları el veriyor, çalışmalar devam ediyor. Seyfebeli'den Hafik Pusat-Özen Barajı'na kadar 36 kilometrelik kısımda da çalışma hummalı şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kalmadan o kısmı da tamamlayarak direkt Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na 50 kilometrelik hattı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Farklı projeler gündemde

Bilgin, bu projelerden birinin de kente yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki İmranlı ilçesindeki İmranlı Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İmranlı Barajı'ndaki suyun kalitesi, içilebilir olup olmamasıyla ilgili tetkikler devam ediyor. Yine bunun dışında Beydilli Barajı'nın yapımını hızlandırıp Pusat-Özen'le entegre hale getirilmesi projelerini DSİ yürütüyor. Biz de bu noktada kendilerine gerekli desteği veriyoruz. Yıldız Irmağı'ndan Sivas'a su gelip gelemeyeceği noktasında yine DSİ'yle çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ve muradımız projeleri hızlandırarak önümüzdeki süreçte Sivas'ın su sorunu yaşamaması için tedbirleri hızlı şekilde almak."

Proje, yaklaşık 1,8 milyar liraya mal olacak

Sivas'ın su sorununu çözmek için başlatılan projenin 600 milyon liraya ihale edildiği bilgisini veren Bilgin, tamamlandığında ise yaklaşık 1,8 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Belediye olarak şehirdeki su kayıp kaçak oranını en aza indirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bilgin, "Bu noktada ilgili firmalardan da lojistik profesyonel destek alıyoruz. Onun dışında su kullanımına yönelik olarak özellikle halı yıkama, yün yıkama, şebeke suyuyla bahçe sulama gibi alanlarda gerekli tedbirleri ve cezai müeyyideleri katı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.