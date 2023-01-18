Karlıova Gençlik Spor Salonunda kaymakamlıkça düzenlenen etkinlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri türküler seslendirdi.

Yarışmada, 19 öğrencinin seslendirdiği türküler jüri üyelerince değerlendirildi.

Etkinlikte, Karlıova Şehit Tarık Aydemir Ortaokulu öğrencisi Ezel Uygun, birinci, Kalencik Ortaokulu öğrencisi Dicle Altıntaş, ikinci, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulundan Ebubekir Altun da üçüncü oldu.

Dereceye girenlere para ödülü ve plaket verildi.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yaptığı konuşmada, amaçlarının, çocukların sanatla ilgilenmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu müzik olur, resim olur, nice etkinlikler düzenlemek için gayret göstereceğiz" dedi.