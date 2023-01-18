Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin’de dereye düşen otomobildeki 3 kişiyi ekipler kurtardı
[Fotograf: İHA]
Artvin’in Ardanuç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç dereye düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaza, Ardanuç-Ardahan yolu Aksu köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.
Alican Y. kullandığı otomobilin hakimiyetini bir anda kaybedince araç, yoldan çıkarak dereye düştü. Ters dönen ve sular içinde kalan otomobil içinde bulunan sürücü Alican Y., eşi Sibel Y. ve annesi Aysel Y. otomobilde mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112, jandarma ve Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinden kurtarılan 3 kişi ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dereye düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Artvin
Son Haberler
- 13:19
- 13:15
- 13:09
- 13:05
- 12:54
Sıradaki Haber
Muş'ta gençler arası şiir okuma yarışması düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz