Kaza, Ardanuç-Ardahan yolu Aksu köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.

Alican Y. kullandığı otomobilin hakimiyetini bir anda kaybedince araç, yoldan çıkarak dereye düştü. Ters dönen ve sular içinde kalan otomobil içinde bulunan sürücü Alican Y., eşi Sibel Y. ve annesi Aysel Y. otomobilde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112, jandarma ve Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinden kurtarılan 3 kişi ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.