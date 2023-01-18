Polis ekipleri, uzun süredir takip edilen şüpheli U.E'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 17,7 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Polis, U.E. ile evde bulunan D.S. , R.Ç.Ö. , Y.V. , M.E.S. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E, D.S. ve R.Ç.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.