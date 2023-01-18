Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, uzun süredir takip edilen şüpheli U.E'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 17,7 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Polis, U.E. ile evde bulunan D.S. , R.Ç.Ö. , Y.V. , M.E.S. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E, D.S. ve R.Ç.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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