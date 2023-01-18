İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda M.P. ve A.H.D. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu, 4 bıçak ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.