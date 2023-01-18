Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda M.P. ve A.H.D. yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu, 4 bıçak ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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