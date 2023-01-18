Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 5 düzensiz göçmen ve bir insan kaçakçısı yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta, kimlik ve ikamet belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Y.Ç. de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
"İnsan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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