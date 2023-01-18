Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta, kimlik ve ikamet belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Y.Ç. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

"İnsan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.