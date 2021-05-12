Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğine gitti.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, mezar taşlarını temizledi, kabirlere çiçek bıraktı.

Hakkari Çukurca'da 1995 yılında şehit olan Piyade Komando Er Abdülkadir Koç'un kardeşi Faruk Koç, hüzünlü bir bayram arifesinde olduklarını söyledi.

Koç, şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü de şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ayhan ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Yozgat

Yozgat'ta düzenlenen şehitlik ziyareti programına şehit yakınları, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek, gül ve karanfil bırakıldı.

Yozgat Valisi Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kırşehir

Kırşehir Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi hüzünlü bir ziyaret yaşandı.

Şehitlikteki çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan şehit yakınları, uzun süre burada kaldı.

Şehit yakınlarına, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da eşlik etti.

Şehit babası Hamdi Keleş, gazetecilere, buraya bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Her arife günü gelirim. Duamı ederim, mezarının çevresini yıkarım, silerim." dedi.

Dernek Başkanı Kılıçaslan da tam kapanma sürecine rağmen bayram öncesi şehit ailelerine istisna uygulayan devlet büyüklerine şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Niğde

Niğde Belediyesince mezarlık ziyareti yapamayanlar için Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliğinde Kur-an'ı Kerim okutuldu, dua edildi, bu anlar sosyal medyadan canlı aktarıldı.

Evi kabristana yakın olan vatandaşlar da mezarlığı ziyaret ederek, dua okudu, kabirleri temizledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir gazetecilere, salgın nedeniyle arife günü mezarlık ziyaretinin yapılamadığını söyledi.

Kabir ziyareti yapamayanlara aracı olmak istediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hocalarımız dualarını okudu, biz de sosyal medya aracılığıyla Derbent Mezarlığımızı hemşehrilerimizin evine kadar getirmiş olduk. İnşallah bu bayram, pandemi sürecinde yaşadığımız son bayram olur. Bayramlarda kucaklaşmayı, büyüklerimizin ellerini öpmeyi, çocuklarımıza sarılmayı özledik. Maalesef birçok Müslüman kardeşimiz, şu an acı çekiyor. Bombalar altında bayramı kutlayacaklar. Bu mübarek günlerde başta Gazze'deki kardeşlerimizin acıları ve İsrail terörü inşallah son bulur. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum."

Kayseri

Kayseri'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

2004 yılında Şırnak'ta şehit olan astsubay Suat Sarı'nın babası Ahmet Sarı, her arife günü oğlunun kabrine geldiklerini ve dua ettiklerini söyledi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen acısının taze olduğunu belirten Sarı, "Oğlum şehit olduğunda 3 aylık evliydi. Yavrum gitti, bize şehit babası, şehit annesi unvanını bıraktı. Her bayram öncesi gelip ziyaret ediyoruz. Mezarının başında oturup konuşup sohbet ediyoruz. 17 yıl geçti ama acısı hep aynı, ağlamadığımız gün yok." diye konuştu.

Anne Güldane Sarı da böyle günlerde tüm duyguları bir arada yaşadıklarını, evlat acısının tarifinin olmadığını ifade etti.

Oğlunun kabrini her ziyaret ettiğinde rahatladığını dile getiren anne Sarı, "Acılıyım, gururluyum hepsini bir arada yaşıyoruz. 17 sene oldu ama aradan 30 sene de geçse acısı taze. Hiç görmediği bir kızı var. Anne karnındayken şehit olmuştu. Allah tüm vatan evlatlarını korusun. Her bayram geliyoruz, oturuyoruz rahatlıyoruz. Gelsek de aklımızdan çıkmıyor, gelmesek de aklımızdan çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı öncesi Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, şehit yakınları ve protokol üyeleri Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarının bayramını kutladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun 6 yaşındaki kızı Eslem Erva Umulu, Sezer'in verdiği karanfili babasının mezarına bıraktı.

Şehidin kızı, bu sırada "Babacığım çiçekleri senin için diktim. Umarım güzeldir." diyerek, Vali Sezer'in hediye ettiği oyuncağı babasına gösterdi.

Sezer, şehitlikteki törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün şehitleri ziyaret ederek, aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kırıkkale'nin şehitler diyarı olduğunu aktaran Sezer, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin'de de Müslüman alemi zor durumda. Rabbim inşallah bu mezalimi de bir an önce durdurur." diye konuştu.