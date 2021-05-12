Farsak köyü yakınlarından geçen Sabun Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiler.

Olay yerine gelen teknik personel, ölen balıklar ve Sabun Çayı'ndan örnekler alarak inceleme başlattı.

Ekiple birlikte bölgeye gelerek incelemede bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerlerle olayın yaşandığı yerde gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını ifade etti.

Çerçi, çaydan ve ölen balıklardan numune aldıklarını, bu örnekleri yetkili laboratuvarlara göndererek konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.