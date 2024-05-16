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Güncel
AA 16.05.2024 15:21

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi
[Fotograf: AA]

Sivas'ta Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla Filistin'e destek için protesto düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez kafeterya önüne yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Erdem Toy, soykırım bitene kadar, işgalciler Filistin'den gidene kadar eylemlere, protestolara devam edeceklerini söyledi.

"İsrail Gazze'yi toplama kampına çevirdi"

İsrail'in, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirdiğini vurgulayanToy, "Hiçbir hukuk ve ahlak kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapılmaktadır. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler de bombalanmakta" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi

Toy, İsrail'in gittikçe zalimliğini ve zulmünü artırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçmişteki tüm zalimler gibi İsrail'in de tarihin kara sayfalarında adı geçecek ve lanetle anılacak. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup zulme yardımcı olanlar da hesap vermekten ve yargılanmaktan kurtulamayacak. Bizler Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, elimizden geleni yaptığımızda eylemlerimiz ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını göreceğiz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından Filistinliler için dua etti.

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