Erzurum'da psikiyatri hastalarının el sanatları sergilendi

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından hastanenin fuaye alanında, psikiyatri hastalarının yaptığı resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi sergisi açıldı.

Törene, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hastane yönetimi, çalışanlar ve davetliler katıldı.

Vali Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun, hastaların topluma kazandırılması adına örnek ve güzel çalışma olduğunu söyledi.

"Hastaların emekleri gün yüzüne çıktı"

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu: "Burada sağlık, sıhhat içinde nefes almanın önemi vurgulanır, bunu 46 yıl devlete padişahlık etmiş biri ifade ediyor. TRSM'de 908 hastamız tedavi görüyor. Bu ilimiz için ciddi rakam. Bütün hastalara şifa diliyorum. Gerçekten her meslek hakkıyla yapıldığında kutsaldır ama iki meslek önemli, biri şifaya vesile olan doktorlar, diğeri bize bilmediklerimizi öğreten öğretmenler. Güzel meslek icra ediyorlar, Allah hepsinden razı olsun. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle güzel işbirliği sonucu TRSM'deki hastaların emekleri gün yüzüne çıktı."

Çiftçi, TRSM'de yapılan çalışmayı önemsediklerini söyleyerek, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane yöneticileri ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TRSM'de tedavi gören insanların topluma kazandırılması için böyle etkinlikler düzenleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "Onların topluma katılabilmeleri için her devlet elinden geleni gösteriyor. Erzurum Şehir Hastanemizde böyle güzel birimde bu tip kardeşlerimizin topluma uyum sağlamalarına gayret gösteriliyor" dedi.

Hastane Başhekimi Tör de 1700 yatak kapasiteli, yaklaşık 5 bin 500 çalışanıyla kentin yanı sıra bölgeye hizmet sunulan şehir hastanesinde günlük ortalama 12 bin poliklinik hizmeti verildiğini, bu hizmetlerin yanı sıra TRSM gibi özellikli birimlerle de sosyal yaşamı desteklediklerini anlattı.

"Beni sosyal hayata kazandıran TRSM ekibine teşekkür ederim"

TRSM'de tedavi gören hastalardan Mehtap Köksal, eskiden çeşitli sorunlar nedeniyle evden dışarıya çıkmak istemediğini ve içe kapanık olduğunu anlatarak, "TRSM sayesinde topluma kazandırıldım. Tedavi sürecimde bize çok yardımcı oldular. Şimdi devlet kurumunda çalışıyorum, beni sosyal hayata kazandıran TRSM ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Hastalardan Aziz Özkan, TRSM sayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen davetliler, TRSM'de tedavi gören hastaların eserlerini satın aldı.

Sergi, 17 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.