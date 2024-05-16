Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.05.2024 15:17

Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
[Fotograf: AA]

Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve beraberindeki gençler, hafta kapsamında Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

"Gençlerimizle birlikte yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Buhara, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizler için çok değerli olan kıymetli gençlerimizle birlikte yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gençlerimize ziyaretleri vesileyle teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan Gençlik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Gençlik liderleri ile antrenörlerin de yer aldığı ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

ETİKETLER
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kırşehir
Sıradaki Haber
Sinop'ta yapılan uygulamalarda uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ankara'da
16:37
"BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı" iddiasına yalanlama
16:31
"Geleceğe Nefes Projesi"ne uluslararası ödül
16:26
Emine Erdoğan'dan Nijerya'da kanserle mücadele çağrısı
16:26
Bakan Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
16:16
BM Genel Sekreteri Guterres: Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez
Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı
Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ