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Güncel
AA 21.02.2024 14:24

Şırnak'taki Tanin Geçidi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi

Şırnak'ta yoğun kar yağışının ardından ulaşıma açılan Tanin Geçidi havadan görüntülendi.

Şırnak'taki Tanin Geçidi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi

Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'ndeki kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Kar nedeniyle kapanan ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmalarla 4 gün önce ulaşıma açılan geçit, dron ile havadan görüntülendi.

Amatör fotoğrafçılar da kar manzarası çekmek için geçide geldi.

Bölgeye gelenler arasında bulunan öğretmen Kübra Kaya, bu yıl kente atandığını söyledi.

Geçidin bulunduğu bölgenin çok güzel ve etkileyici bulduğunu belirten Kaya, "Arkadaşlarımız ile geldik. Bugün çok güzel fotoğraflar çektik ve çok güzel vakit geçirdik. Şırnak'ta gerçekten gezilecek çok güzel yerler var. Tanin Geçidi bu yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde de besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Besiciler, hayvanları için haziran ayında biçtikleri otları kuruttuktan sonra temmuz ayında belirli yerlerde istifleyip üstünü çadırla kapatıyor. Şubat ayında da karın altından çıkarılan otlar, hayvanlar için kullanılıyor.

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