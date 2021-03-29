Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 176 güneş gözlüğü, 4 bin 70 paket sigara, 650 kilogram çay, 650 litre akaryakıt, 522 muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe içki, 30 araç lastiği ve 21 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 35'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.