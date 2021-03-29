Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek iki ülke arasında seyahatinin 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat protokolünün iç onay sürecinin sonuçlandığı belirtildi.
Sözkonusu protokolün 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;
Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.
Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir.
Etiketler: Azerbaycan İçişleri Bakanlığı
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