Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat protokolünün iç onay sürecinin sonuçlandığı belirtildi.

Sözkonusu protokolün 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir.