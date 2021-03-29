Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kiralık araç ile hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Belen ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Soğukoluk Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Suç Araştırma Timi tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Araştırma kapsamında bölgedeki iş yeri kameraları ile güzergahta bulunan Plaka Tanıma Sistemlerinin incelenmesi sonucu, hırsızlık yapmak için kiralık araç ile geldikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait 5 ayrı adres ile araçta aynı gün yapılan aramada ise 2 adet el telsizi ile kesici ve kırıcı aletler ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler sevk edildikleri adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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