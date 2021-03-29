Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.
Umurbey Mahallesi Ozan Sokak'ta Mehmet Ö'ye ait iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen Nuriye Ö. (80), ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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