Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu kullanan ve satışını gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce Cizre ve Silopi Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde planlı çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 449,89 gram metamfetamin, 29,48 gram kokain, uyuşturucu nitelikte 11 hap, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde takas usulü kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.